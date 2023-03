Nieuw in Bergen op Zoom: Square One Conceptstore

indebuurt.nlHandgemaakt keramiek, schilderijen en sieraden. Je vindt het allemaal in een nieuwe winkel in Bergen op Zoom: Square One. Deze creatieve conceptstore opent binnenkort in de Kortemeestraat.

Het idee voor de winkel komt van een groep ondernemende en creatieve Bergenaren. “Het begon allemaal bij Kaldi met een kopje koffie”, vertelt Ad Geers. “We zagen de groeiende leegstand en begonnen als groep te fantaseren over wat we in de leegstaande panden konden doen.”

Creatieve ondernemers

En zo werd Stichting Square One geboren. Een conceptstore voor startende ondernemers, kunstenaars en andere creatievelingen. “Voor iedereen voor wie een eigen winkel een stap te ver is”, legt Ad uit. “Iedereen heeft zijn eigen stelling of wand. De huur wordt onderling verdeeld. We beginnen onder andere met een keramist, twee schilders en later sluit er ook een edelsmid aan om zijn werk in de winkel tentoon te stellen. Ook voor gepersonaliseerde cadeaus met namen of logos kun je in de winkel terecht.”

Square One

“Het plan liep al een tijdje, maar het juiste pand vonden we niet”, vertelt Ad. “Tot we in gesprek raakten met de man van de lege woonwinkel op Kortemeestraat 27.” Met de locatie in de oude winkel van Sjerk Slagmolen is Ad maar wat blij. “Met de andere kunstwinkels in de straat, wordt het straks in Bergen op Zoom misschien net als Antwerpen: een straat of wijk gericht op kunst.”

Opening

Square One, vernoemd naar winkelgebied het Vierkantje, opent op vrijdag 17 maart op Kortemeestraat 27. In de ochtend gaan de deuren al open, maar het feestelijke moment met bubbels is rond 17.00 uur. De winkel is daarna iedere woensdag tot en met zaterdag geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

