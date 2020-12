Nicky S. geeft dumpen stoffelijke resten Johan van der Heyden toe maar blijft moord ontkennen

Explosie bij huis burgemees­ter is al tweede vuur­werkaan­slag bij politicus in Hoogerhei­de dit jaar

29 november HOOGERHEIDE - Burgemeester Steven Adiaansen is niet de eerste politicus in Woensdrecht die dit jaar slachtoffer is van een explosie met zwaar vuurwerk bij zijn woning. In juli van dit jaar werd de voordeur van CDA-fractievoorzitter Ad Pijnen verwoest bij een vergelijkbare daad. ,,Het zet je leven op z'n kop.”