Negen nieuwkomers in Bergse gemeenteraad: ‘Ik heb er hard voor gewerkt’

BERGEN OP ZOOM - Opvallendste nieuwkomer in de Bergse gemeenteraad: Alperen Yilmaz, 22 jaar. Hij stond nummer 23 op de lijst voor GBWP, maar is met 365 stemmen als vierde voor die partij gekozen.

,,Ik heb er hard voor gewerkt”, zegt Alperen openhartig. Hij studeert nog commerciële economie, werkt als streetcoach bij WijZijn Traverse en doet veel vrijwilligerswerk in de stad. Een jaar geleden kreeg hij naar eigen zeggen interesse voor GBWP. Nu is hij het jongste raadslid. ,,Ik richt me ook vooral op jongeren, wil ze bij de politiek betrekken.”

Voorlopige uitslag

Burgemeester Frank Petter maakte vrijdag in een openbare zitting de voorlopige uitslag van alle gekozen raadseden bekend.

Quote Ik richt me vooral op jongeren, wil ze bij de politiek betrekken Alperen Yilmaz, GBWP

Souhail Soutou haalde na Arjan van der Weegen de meeste stemmen binnen voor grootste partij GBWP en komt ondanks zijn elfde plek op de kieslijst toch in de gemeenteraad. Rick Simons, de nummer 3 op de lijst, heeft het niet gehaald.

Verrassende uitslag

In totaal staan er negen nieuwe namen op de gekozen kandidatenlijst. ,,De uitslag is verrassend", is het enige dat Ufuk Cuman van D66 kwijt wil. De nummers 2 en 3 van zijn lijst, Berend Doedens en Wesley Janssens-Looijs zijn niet gekozen. Letty Demmers (6) en Jovita Dorigo (5) haalden beduidend meer stemmen. Demmers heeft een grote staat van dienst. Ze is oud-wethouder van Bergen op Zoom en heeft meerdere burgemeestersposten vervuld.

Stemmenkanon

Stemmenkanon van de VVD is Dominique Hopmans. Met 1595 haalde hij veruit de meeste stemmen van alle gekozen raadsleden. Tommy van der Veer en Gertjan Huismans komen allebei met voorkeurstemmen in de gemeenteraad. Het gaat ten koste van Dave Lijmbach die op de kieslijst de derde plek bezette.

Piet Juten sluit als tweede man aan bij de BSD van Louis van der Kallen. Bij Lokaal Realisme maakt Maarten van 't Hof plaats voor Antoinette Harteveld. Maikel de Bekker brengt met Belang van Bergen op Zoom een hele nieuwe partij mee in de raad.

Vrouwen bij GroenLinks

GroenLinks wordt vertegenwoordigd door twee vrouwen: Selin Karar en Christel Verbogt. Bij Lijst Linssen is er geen raadsstoel meer voor Louis Wijten. ,,Jammer", zegt hij. ,,Ik was graag doorgegaan. Maar het is nog niet klaar hè, er moet nog een college gevormd.”

VVD’er Hans Kersten plotseling overleden Volledig scherm Hans Kersten. © VVD Hans Kersten (63), burgerlid en campagneleider bij de VVD, is vrijdag plotseling overleden. Burgemeester Frank Petter maakte dat bekend en hield een moment stilte voorafgaand aan de bijeenkomst waar duidelijk werd welke politici in de gemeenteraad zijn gekozen. Kersten stond nummer 5 op de lijst van de VVD. De VVD fractie was zichtbaar aangeslagen. ,,De hele partij is er kapot van”, zei lijsttrekker Dominique Hopmans. ,,Achter de schermen was hij het boegbeeld van de partij.” Kersten laat een vrouw en twee zonen achter.