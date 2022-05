Nauwelijks plek in West-Brabantse jachthavens: ‘Als mijn grote teen het dek raakt, zijn alle zorgen vergeten’

Valkaert komt uit Antwerpen en ligt alweer vijf jaar in de jachthaven van De Heen. ,,Voorheen lagen we in Antwerpen. Tot een vriend van ons op vakantie ging naar hier. Hij vertelde wat een ongelooflijk mooie haven ze daar hebben. Toen zijn we met vijf of zes boten naar De Heen verhuisd. De Belgenuittocht noemden we dat.”