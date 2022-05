Natuurbrandje in Bergen op Zoom

Bergenaar Albert Hagenaars brengt tiende bundel uit over poëzie, liefde en heilige plaatsen

BERGEN OP ZOOM - Zijn droom was beeldend kunstenaar worden. Het leven nam een andere koers. Albert Hagenaars was voorbestemd voor de literatuur, de poëzie voorop. Komende zaterdag wordt in Gallery Lukisan zijn tiende bundel gepresenteerd.

10 mei