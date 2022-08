Natuurbrand op de Kalmthoutse Heide: ‘Verlaat het gebied om hulpverleners de ruimte te geven’

Vrouw oneens met aanhouding van verdachte, gooit blik bier naar agenten in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Een 36-jarige vrouw was het zaterdagnacht niet eens met de aanhouding van 27-jarige man uit Bergen op Zoom. Volgens de politie gooide ze een vol blik bier naar agenten, en bleek later dat ze een wapen op zak had.

21 augustus