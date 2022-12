Nachtopvang voor dak- en thuislozen voortaan van november tot eind maart alle dagen open

Nepagenten doorzoeken vrachtwa­gen met zeep en stelen vermoede­lijk drugs uit laadruimte

DINTELOORD - Drie dieven in politiekleding hebben donderdagmiddag vermoedelijk drugs uit een vrachtwagen in Dinteloord gestolen. Twee mannen dwongen de chauffeur te stoppen, waarna zijn trailer werd doorzocht. In de wagen werden dozen met zeep vervoerd, maar daar bleek na een douanecontrole zeker 50 kilo aan verdovende middelen tussen te zitten.

19 december