Na zeventig jaar is het nog lastig om verhalen van Watersnoodramp te vinden: ‘Wordt veel gezwegen’

HALSTEREN - Voor het door de Heemkundekring Halcherth samengestelde boek over de watersnoodramp in Halsteren en Lepelstraat bestaat grote belangstelling. In de aanloop naar de officiële presentatie op 27 januari zijn er al 1400 exemplaren besteld.

Wel merkt bestuurslid Lia Rozendaal dat het na zeventig jaar steeds lastiger wordt om verhalen uit de nacht van 1 januari op 1 februari 1953 te vertellen. ,,Bij de nabestaanden van slachtoffers neemt de animo af.’’

Met het zogeheten schoenendoosproject wilde de Werkgroep Herdenking Watersnoodramp de verhalen ophalen van getuigen en kinderen en familieleden van slachtoffers. Daarvoor werd onder andere al de voorbije zomer in café de Kladde een bijeenkomst gehouden. De belangstelling hield niet over, zegt Rozendaal. ,,Misschien zijn we er te vroeg mee begonnen. Het onderwerp leefde toen nog niet zo erg. En over de ramp wordt vanouds al veel gezwegen.’’

Weinig belangstelling op scholen

Ronduit teleurstellend was de belangstelling bij de zes basisscholen in Halsteren en Lepelstraat om deel te nemen aan het scholenproject voor de leerlingen van groep 7 en 8. Met een film, het verhaal van een ooggetuige en een spel van het waterschap kunnen kinderen kennismaken met de ramp en leren hoe water in ons dagelijks leven een belangrijke rol speelt.

Quote Over de ramp wordt vanouds al veel gezwegen Lia Rozendaal , Heemkundekring Halcherth

Slechts twee scholen doen mee aan het project dat in Samarbete wordt gehouden. Die plek is niet toevallig gekozen, zegt Rozendaal. ,,Het gebouw is na de ramp geschonken door de provincie Friesland en de bevolking van Zweden.’’

Tentoonstelling

Het boek over de ramp wordt op 27 januari aangeboden aan wethouder Letty Demmers en mogelijk een vertegenwoordiger van de gemeente Steenbergen. ,,Want ook een buurtschap als Coeveringe komt in het boek aan bod.’’

De bijbehorende tentoonstelling in het Heemhuis is voor het publiek toegankelijk op 28 en 29 januari en op 4 en 5 februari. Behalve veel foto’s zijn op de expositie ook archiefmateriaal, boeken en schilderijen over de ramp te zien. Bijzondere aandacht verdienen volgens Rozendaal de bidprentjes van de slachtoffers. ,,Aangrijpend.’’

Herdenkingsviering

Op 1 februari wordt uitgebreid stilgestaan bij de fatale gebeurtenis, waarbij in Halsteren 63 mensen en in Lepelstraat 15 mensen verdronken. Om 10.30 uur begint in Lepelstraat de Herdenkingseucharistieviering. In de Halsterse Sint-Quirinuskerk wordt vanaf 14.15 uur een oecumenische dienst gehouden.

Voorafgaande aan die dienst wordt om 13.30 uur verzameld bij de Martinuskerk, met aansluitend een kranslegging bij het Watersnoodmonument naast het oude raadhuis. Na de dienst volgt nog een kranslegging bij het monument op de begraafplaats.