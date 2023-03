Na unieke avond met Spakenburg hoopt Bergenaar Koen Wesdorp op De Kuip: 'Dat zou nog magischer zijn’

COLUMN Kost fraude met carnavals­bon­nen meer dan alle broekzak­bon­ne­tjes opleveren?

Ah, nee hè. Komt die carnavalsbroek uit de was, blijken er nog bonnen in te zitten. Je telt de licht verbleekte waardepapiertjes af en berekent hoeveel je nu weer hebt verkwist. Sufkop! Hoewel dat eigenlijk niet meer uitmaakt: had je ze vóór het wassen gevonden, dan was het feest net zo goed voorbij geweest...