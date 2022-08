Na 100 uur gratis vakmanschap ziet de entree van het Anton van Duinkerkenparker weer fraai uit: ‘Erg blij mee’

De verloederde aanblik van de kunstwerken aan de Bredasestraat en Ravelstraat was Bergenaar Paul Brooijmans een doorn in het oog. ,,Het zag er zo troosteloos uit als je het park inliep. Bepaald geen visitekaartje.” En dat terwijl Anton van Duinkerken, pseudoniem voor Willem Asselbergs, één van de beroemdste zonen van de stad is. De dichter en hoogleraar, geëerd met de Constantijn Huygensprijs en P.C. Hooft-prijs, overleed in 1968.