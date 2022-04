Muziekvereniging Nieuw-Vossemeer onderscheiden na zinderende opvoering van ‘The Passion’

NIEUW-VOSSEMEER - Het kon niet op donderdagavond voor muziekvereniging Semper Crescendo in Nieuw-Vossemeer. Het begon met een indrukwekkende opvoering van The Passion in een uitpuilende Joannes de Doperkerk. Met als klap op de vuurpijl de uitreiking door wethouder Esther Prent van gemeentelijke onderscheiding ‘De Heraut’ aan verenigingsvoorzitter Frank de Klerk.

‘De Heraut’, een replica van het beeld dat voor het oude stadhuis in Steenbergen staat, is een eerbetoon aan verenigingen die zich langdurig inzetten voor de gemeenschap. Daar is Semper Crescendo hét voorbeeld van, vindt de gemeente. De harmonie, die vorig jaar 100 jaar bestond, is smeerolie voor Nieuw-Vossemeer. Zij is betrokken bij zowat alle festiviteiten en zorgt daarmee voor saamhorigheid.

Kracht van het dorp

De lokale vertolking van het lijdensverhaal van Jezus, met inwoners in de spelersrollen, liet donderdag weer eens de kracht van het dorp zien. Zo ongeveer iedereen in Nieuw-Vossemeer die iets heeft met zang en toneelspel, zette de schouders onder het project. Jeugdleden kropen in de huid van de apostelen. Tijdens de opvoering waren filmbeelden te zien die eerder in het dorp waren opgenomen.

Door corona moest Semper Crescendo vorig jaar de viering van het 100-jarig bestaan afblazen. Maar met The Passion zorgt de muziekvereniging in 2022 direct voor een van de hoogtepunten in het jubileumjaar 750 jaar Steenbergen.

Begin april waren de repetities voor de grote opvoering van The Passion in Nieuw-Vossemeer in volle gang.