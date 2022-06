Muziek- en dansleerlingen ’t Rijks sluiten jaar af in De Maagd: ‘Het zijn echte podiumbeesten’

Zenuwen? Dat valt best mee, denkt muziekdocent Daniëlle Stienen. ,,Het zijn echte podiumbeesten. Al is zo’n optreden in De Maagd altijd wel spannend. De één doet stoer, maar vindt het stiekem toch wel eng. De ander hoor je niet, maar die gaat er helemaal voor. Ik weet zeker dat we straks iets heel tofs neerzetten.’’

Quote We zijn nu nog aan het repeteren, ze stuiteren gewoon in het rond. Het zijn echte podiumbees­ten, ze snákken ernaar om op te treden Daniëlle Stienen

En daar zijn de leerlingen na twee jaar corona wel aan toe, weet zij. Vorig jaar was de eindpresentatie online, uitgezonden vanuit Gebouw-T. ,,Maar dit jaar mag het gelukkig weer op het podium. We zijn nu nog aan het repeteren, ze stuiteren gewoon in het rond. Het zijn echte podiumbeesten, ze snákken ernaar om op te treden.’’

Muziek en dans

Voor de pauze brengen de tien muziekleerlingen tien nummers, na de pauze is het de beurt aan de negen dansleerlingen die vijf dansstukken presenteren in diverse stijlen. Ook het muziekrepertoire is heel divers: van Nederlandstalig tot rock en blues. ,,Ik heb ze de opdracht gegeven een liedje uit te zoeken dat zij tof vinden’’, legt Stienen uit. ,,En daar zijn ze dan verantwoordelijk voor. Ze moeten de muziek uitzoeken, de akkoorden, het samen brengen.’’

De muzieklessen worden gegeven door Stienen en Huub Elst, de dansopleiding is in handen van Bonnie Depla. De leerlingen van de vooropleiding moeten auditie doen voor ze worden aangenomen. Tijdens hun middelbare schoolopleiding worden ze begeleid door docenten van diverse conservatoria of internationale dansdocenten.

Eindgesprekken

De presentatie is de afsluiting van het schooljaar. Het is niet voor een cijfer. ,,De leerlingen krijgen nog wel eindgesprekken om te bespreken hoe het jaar is gegaan’’, legt Stienen uit. ,,Maar de presentatie staat daar los van. Dat is gewoon een leuke afsluiting van het jaar.’’

De show begint maandag om 20.00 uur en kaarten voor de show zijn gratis verkrijgbaar op ’t Rijks.