Munten, scherven en misbaksels bij de nieuwe ArcheoHotSpot in Bergen op Zoom

Het is een indrukwekkend gezicht: oude potten van aardewerk, pannen, vazen, glazen en ga zo maar door. Het archeologisch depot aan de Wassenaarstraat staat al lange tijd vol met eeuwenoude vondsten en er komen er steeds meer bij. Tot nu toe zijn er vooral vrijwilligers actief mee bezig, maar daar komt verandering in.

,,Het idee achter de Hotspot is dat mensen zelf mee kunnen werken aan onderzoek en het restaureren van archeologische vondsten”, legt voorzitter Stephan Asselbergs van stichting In den Scherminckel uit. ,,Ook mag je je eigen vondsten onderzoeken. Op die manier krijg je steeds meer inzicht in de geschiedenis van je eigen omgeving.”

,,Juist het verhaal achter zo’n vondst is bijzonder”, vult secretaris Elvira Adriaansen aan. ,,Als op een plek allerlei potten zijn gevonden, zou je kunnen stellen dat er ooit een pottenbakker heeft gewoond. Des te leuker is dan om te zien dat er ook misbaksels opgegraven worden.”

Stoffig

Alhoewel archeologie misschien wat stoffig klinkt, vindt de stichting het belangrijk dat erfgoed toegankelijk is voor jong en oud. Scholen komen regelmatig op bezoek voor een rondleiding. ,,Kinderen kunnen dan in de zandbak naar munten en scherven graven, die ze ook nog eens mogen houden”, aldus Adriaansen.

Ook wethouder Letty Demmers van cultuur en erfgoed was aanwezig bij de opening. Volgens haar is deze hotspot een goede ontwikkeling. ,,Het is belangrijk om mensen de gelegenheid te geven om bezig te zijn met erfgoed en te leren over hun eigen leefomgeving.” Om die reden is het depot dan ook gratis te bezoeken en toegankelijk voor iedereen.