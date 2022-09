‘Modern’ wandelingetje langs monumentale graven op begraafplaats in Bergen op Zoom

Update + video Brand op dak van bedrijfs­pand in Bergen op Zoom onder controle, geen gewonden

BERGEN OP ZOOM - Op een dak van een bedrijfspand aan de Conradweg in Bergen op Zoom woedde vrijdagmiddag een brand. In de omgeving waren zwarte rookwolken te zien. Rond 17.40 uur was het vuur volledig onder controle. Niemand raakte gewond.

