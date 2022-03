Mia en Marcel uit Nieuw-Vossemeer vol geladen naar Warschau: ‘Iets doen voor Oekraïners’

,,Je ziet de beelden op tv. Baby's die in schuilkelders geboren worden, de angst en verwoestingen. We wilden zo graag iets doen en zijn op het internet gaan speuren naar mogelijkheden om te helpen.”

Zo kwamen Mia en Marcel in contact met het Leger des Heils in Warschau waar een onbekend aantal ontheemden uit Oekraïne is aangekomen. ,,In Warschau worden woningen ingericht voor de vluchtelingen. Er is vooral behoefte aan babyspullen, medicijnen en verzorgingsproducten. Kleding is er in overvloed”, heeft Mia begrepen.

De oproep -onder meer via Facebook- om spullen af te geven, leidde tot een stroom aan reacties en donaties. Marcel en Mia zijn overdonderd door wat de spontane actie teweeg brengt. Er zijn zoveel luiers, dozen met babyvoeding, zuigflesjes, bekers, shampoo en andere producten voor vrouw en kind afgegeven dat camper en aanhangwagen bomvol zitten.

‘Ook chauffeurs helpen’

Maar ook aan huisdieren die meekomen uit Oekraïne is gedacht. Er is het nodige honden- en kattenvoer afgeleverd. Bovendien zijn er gelddonaties die zo nodig tijdens de reis naar Polen gebruikt worden om Oekraïense en eventueel Russische chauffeurs te helpen die geen geldzaken meer kunnen doen via banken.

Het echtpaar uit Nieuw-Vossemeer kiest er, vanwege veiligheid en drukte, bewust voor om niet door te rijden tot de grens Polen-Oekraïne. In Warschau is meer dan genoeg mogelijk om te helpen. Mia en Marcel kennen trouwens de weg en de sfeer in Polen. Hun dochter gaat ook mee. ,,We waren er al vaak op vakantie. Het voelt voor ons als thuiskomen.” Ze denken een dag of twee nodig te hebben om Warschau te bereiken.