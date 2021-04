Met Pasen begint ook het campingseizoen: ‘Vorig jaar zijn veel Nederlanders in eigen land gebleven, ik denk dat dat dit jaar weer zo zal zijn’

,,Of ik thuis blijf door het weer? Nee joh, zeker niet. Vanaf woensdag zit ik hier op de camping. We hebben zelfs nog een dag zon gehad,” vertelt Sanny van Mook uit Oosterhout. Ze heeft haar caravan geïnstalleerd op Molecaten Park Bosbad Hoeven. Dit is de vierde keer dat ze er gaat kamperen. ,, De laatste keer dat we even weg zijn geweest was in oktober, dus ik was er weer aan toe,” legt Van Mook uit.