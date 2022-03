Met JazzBoz gaat in Bergen op Zoom het dak eraf: ‘Het enige wat je hoeft te doen is komen’

BERGEN OP ZOOM - Met een nieuwe hoofdsponsor en een gevarieerd programma wil JazzBoz van 10 tot en met 12 juni het centrum van Bergen op Zoom laten trillen. Wat meteen opvalt in de opzet: de terugkeer van een feesttent op de Grote Markt. Voorzitter Bart Aarts is er blij mee. ,,Een echt festivalhart dat uitnodigt om te komen.’’

Vanwege financiële redenen was die tent met het muziekfeest als publiekstrekker verdwenen. In het eerste coronajaar werd het festival vanwege de pandemie geannuleerd. Vorig jaar werd het feest in een afgeslankte versie gevierd. ,,Op eigen financiële kracht.’’

Aarts prijst zich gelukkig dat Bruijnzeel Keukens zich als hoofdsponsor voor tenminste drie jaar aan JazzBoz heeft verbonden. Bij elkaar zijn er drie podia in de binnenstad. ,,We houden het compact.’’ Jazzliefhebbers en andere bezoekers kunnen, behalve op de Grote Markt, ook terecht op het Beursplein en in Stadsschouwburg de Maagd. ,,Met op elk podium een andere stijl.’’

Het openingsconcert op vrijdagavond in de Maagd wordt verzorgd door de Dutch Swing College Band, met zanger Wouter Hamel als gast. Dit optreden was twee jaar geleden al de beoogde hoofdact. In de feesttent moeten die avond The Cool Quest en Blow 3.0 de stemming erin brengen.

Orkesten én bands

Het programma op zaterdag kent een aangename mix met op het Beursplein plaatselijke orkesten als Poubelle d’Or en Monday Date. Ook de latin big band Mambisimo treedt op, net als de Valvetronic Brassband. Op de Grote Markt is die dag onder andere het grote talent Maarten Hogenhuis te horen. Natuurlijk ontbreekt ook de street parade niet in het programma, zoals ook de jeugd tijdens het festival niet wordt vergeten.

Op zaterdagavond is in veel horecagelegenheden in het centrum ook jazz te horen. In de Maagd treedt die avond Peter van Aart op. Het programma op zondag begint traditiegetrouw met een jazzdienst in de Gertrudiskerk, waarbij Sarah Jane de grenzen van de gospel verkent. In de Maagd treedt Mudita op. Op het Beursplein is onder andere de Big Bounders Big Band te horen.

Op de Grote Markt staan een koffieconcert van Morning Call en optredens van de New Cool Collective Big Band en de Amsterdam Klezmer Band geprogrammeerd. Voorzitter Aarts is trots dat de toegang tot het evenement nog steeds gratis is. ,,Het enige wat je hoeft te doen is komen.’’