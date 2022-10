Merel organiseert voor het eerst Allerzielen in Dinteloord

Het is de eerste keer dat Merel Helmons, therapeut gespecialiseerd in verlies en rouw verwerking, het gedenken en herdenken organiseert. ,,Ik weet niet of het op deze manier al eens gehouden is. Ik ken het uit Steenbergen en wil dat ook inwoners van Dinteloord de mogelijkheid krijgen een moment stil te staan bij het verlies van een dierbare.’’ Ze ervaart dat in eerste instantie er veel begrip is als iemand rouwt. ,,Als het langer duurt, vermindert dat begrip vaak en wordt er vaak niet meer naar gevraagd.’’