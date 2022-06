Megaklus aan Halsterseweg bereikt keerpunt bij Intratuin: ‘Per 21 juni aanrijden vanuit het noorden’

GroenLinks eist duidelijk­heid over PFAS-lo­zing in Wester­schel­de door Sabic Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM/DEN BOSCH - GroenLinks in Provinciale Staten van Noord-Brabant eist duidelijkheid over de PFAS-lozingen in de Westerschelde door chemieconcern Sabic in Bergen op Zoom.

15 juni