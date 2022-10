Mea Dulcea zoekt nieuwe leden, zangervaring is niet nodig: ‘Wel een zuivere stem en gehoor’

Mea Dulcea bestaat nu uit 26 vrouwen in de leeftijd van 25 tot 71 jaar. ,,We kunnen nog wel wat extra leden gebruiken”, vindt Mery Schoonderwoerd. ,,Zeker omdat we in mei een concertreis willen maken naar Berlijn. Tijdens de openbare repetitie kunnen vrouwen de warmte van onze groep ervaren, want naast het zingen is gezelligheid bij ons heel belangrijk. En belangstelling voor elkaar: als er iets is, zorgen we voor een kaartje of een bloemetje.”