Mathieu van der Poel wereldkampioen veldrijden na zinderende tweestrijd in Hoogerheide met Wout van Aert

Mathieu van der Poel heeft zich gekroond tot wereldkampioen veldrijden. Een razendsnelle race waarin er vanaf het begin maar twee kandidaten waren werd in de slotronde in de sprint beslecht. Wout van Aert moet genoegen nemen met zilver. Eli Iserbyt pakt brons, voor Lars van der Haar.

De hele wedstrijd zaten de twee eeuwige rivalen bij elkaar in het wiel. Ze kregen elkaar niet losgereden. Niet op de balkjes en niet op de hellende strook. Kleine prikjes werden over en weer beantwoord. Alles kwam aan op de slotronde.

Van der Poel was vlotter over de balkjes, maar koos het wiel van Van Aert richting de finishstraat. Onderaan de Scheldeweg versnelde hij, vloog over Van Aert en hield de kop tot over de streep.

,,Deze hoort zeker in de top drie van mooiste zeges ooit voor mij”, zei een stralende Van der Poel direct na de finish. ,,Deze zal me nog lang heugen. Iedereen kent het verhaal, hoe wij elkaar al tien jaar pushen. En dat zal nog wel even doorgaan. Binnenkort begint het wegseizoen. We hebben elkaar naar een hoger niveau gebracht, maar ook de sport. Ik heb nog nooit zo veel mensen bij een cross gezien.”

Naar het duel tussen Van der Poel en Van Aert was al weken uitgekeken. Het zorgde er ook voor dat de toegangswegen naar Hoogerheide vastliepen waarbij het aantal Belgen waarschijnlijk niet onderdeed voor de hoeveelheid Nederlandse fans.

Van der Poel nadert record De Vlaeminck

Zijn eerste wereldtitel pakte Van der Poel in 2015, maar daarna was Van Aert drie jaar op rij de beste. In 2019, 2020 en 2021 ging de Nederlander van Alpecin–Deceuninck weer met de hoofdprijs aan de haal. Hij voegt daar nu dus een vijfde wereldtitel aan toe, waarmee hij alleen de Belg Eric De Vlaeminck (7 wereldtitels) nog voor zich moet dulden.

Vorig jaar ging de regenboogtrui naar Tom Pidcock. De Brit liet de mondiale titelstrijd dit jaar schieten om zich optimaal te kunnen focussen op het voorjaar op de weg.

