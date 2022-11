Markiezenhof heeft er een ‘topstuk’ bij, nieuwste aanwinst is zeventiende-eeuwse zilveren terrine

Volledig scherm Burgemeester Frank Petter (links) en voorzitter Maarten van de Oord van de Mastboom-Brosens Stichting onthullen de zeventiende-eeuwse zilveren terrine. © Pix4Profs/Tonny Presser

Oud-gemeentearchivaris Cees Vanwesenbeeck, tevens secretaris van de stichting, noemde de terrine bij de overhandiging in de Hofzaal een topstuk. ,,Vanwege de artistieke kwaliteit, de gave staat, het grote formaat maar zeker ook gezien de zeldzaamheid.’’

Als specialist en auteur van een standaardwerk over Bergs zilver ging Vanwesenbeeck uitgebreid in op leven en werk van Willem Brouwers (1643-1701). Brouwers was volgens Vanwesenbeeck behalve kunstenaar ook een zeer succesvol ondernemer. ,,Op het eind van zijn leven was hij een zeer vermogend man. Hij bezat landerijen en tal van huizen die verhuurd werden. De inkomsten uit zilver werden door hem belegd in vastgoed.’’

Brouwers zelf woonde achtereenvolgens in panden in de Moeregrebstraat, Engelsestraat en Kortemeestraat. Zijn werk was in grote delen van West-Europa bekend, tot in Florence toe. Na zijn overlijden werd de zilversmederij voortgezet door zijn weduwe en twee door hemzelf opgeleide zonen, Lambertus en Johannes.

Veel nieuwe info

Sinds de publicatie van zijn boek is er veel nieuwe informatie over de geschiedenis van Bergs zilverwerk boven tafel gekomen, zei Vanwesenbeeck. ,,We dachten dat we alles wisten, totdat we in nieuwe netwerken raakten en ook nieuw materiaal kregen aangeboden.’’

De terrine is aangekocht door De Mastboom-Brosens Stichting, een organisatie die culturele projecten in West-Brabant stimuleert. Voorzitter Maarten van den Oord en Frank Blijlevens, interim-bedrijfsleider bij Het Markiezenhof, tekenden de bruikleenovereenkomst.

Het object is vanaf donderdag te bewonderen op de tweede etage van het Bergse stadspaleis, als pronkstuk van de semipermanente zilver-tentoonstelling Vier Eeuwen Zilver.