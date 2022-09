Man wordt gestoken door bekende en raakt gewond in Bergen op Zoom, 22-jarige verdachte aangehouden

Stichting MUZA is klaar voor een feestje: ‘Bands komen graag naar Dinteloord’

DINTELOORD - Na twee jaar afwezigheid is het weer tijd voor een mooi MUZA-feest. De Stichting MUZA Dinteloord is er, volgens Melchior van Slobbe van de Stichting, in principe klaar voor. De vergunning is binnen.

23 augustus