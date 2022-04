Man valt in slaap in gestolen auto, wordt aangehouden in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Een man is zondagavond aangehouden nadat hij slapend werd aangetroffen in een gestolen auto. Dat gebeurde volgens de politie omstreeks 20.55 uur aan de Parallelweg in Bergen op Zoom.

Een voorbijganger zag de man in de auto zitten. Hij had zijn ogen dicht en het was onmogelijk om contact te maken. De voorbijganger belde de politie omdat hij dacht dat de man mogelijk niet in orde was.

Agenten klopten op het raam. De inzittende werd wakker en was verder in orde. Bij controle bleek dat de wagen op 14 april was gestolen in Oudenbosch. De inzittende is aangehouden. Het gaat om een 36-jarige Pool zonder vaste woon- of verblijfplaats.

De man is overgebracht naar het politiebureau. Maandag wordt hij verhoord. De politie meldt dat er contact is met de eigenaar van de auto. De auto is weggesleept en wacht op het politiebureau.

