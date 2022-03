Man die inreed op hek van burgemeesterswoning in Steenbergen, wordt verdacht van poging doodslag

Uit betrouwbare bronnen is inmiddels duidelijk dat de verdachte al jarenlang tevergeefs probeert om tot overeenstemming te komen met de gemeente Steenbergen over aanleg van een camping. Over de slepende voortgang van dat plan deed hij meermaals zijn beklag bij de gemeenteraad.

Verdachte werd zondag in zeer verwarde toestand bij het huis van Van den Belt aangehouden nadat hij daar in volle vaart inreed op het hek. Niemand raakte gewond. Voorafgaand reed hij als een dolleman door Steenbergen waarbij hij diverse weggebruikers in gevaar bracht. De man probeerde ook in te rijden op een politiewagen. De agenten in het voertuig wisten de auto ternauwernood in de berm te manoeuvreren.