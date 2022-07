Man (52) opgepakt vanwege diefstal stroomkabels in Bergen op Zoom

Man (23) rijdt 120 kilometer per uur binnen bebouwde kom tijdens surveillan­ce

De verkeerspolitie heeft op donderdag een ‘onopvallende videosurveillance’ uitgevoerd. Daarbij zijn de rijbewijzen van meerdere bestuurders in beslag genomen. Een 23-jarige man reed in Sint Philipsland 120 kilometer per uur binnen de bebouwde kom. Hij raakte zijn auto kwijt.

30 juni