Man (48) gooit steen door ruit van stadskantoor in Bergen op Zoom: ‘Dit had heel anders af kunnen lopen’

Lichtpuntjes Bouw van kliniek in Tanzania eindigde voor Jaap op de top van de Kilimanja­ro: ‘Wat een euforisch gevoel’

,,In oktober hebben we met acht mannen, bekend als de vrienden van Bokki, de Kilimanjaro (Tanzania) beklommen. Die tocht was voor ons de afsluiting van de bouw van een kraamkliniek onderaan de berg. Mijn lichtpuntje was om op sportieve wijze deze berg te beklimmen, dat was mijn grootste uitdaging.

31 december