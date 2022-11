Man (47) uit Nieuw-Vossemeer aangehouden na vernielen natuur om er hennepplanten te plaatsen

Kinderop­vang in Borgvliet moet dicht: 35 kinderen ‘op straat gezet’

BERGEN OP ZOOM - Ouders die nu nog gebruikmaken van de kinderdagopvang LPS-KOM in brede school Borgvliet, voelen zich in de steek gelaten. De opvang stopt noodgedwongen eind dit jaar en zicht op een andere plek is er niet. ,,De onrust is groot.”

2 november