Man (38) zwaait met samoeraizwaard op Grote Markt in Bergen op Zoom

Van 500 tot 16.000 euro subsidie voor Woensd­recht­se clubs: ‘Waardering voor hun activitei­ten’

HOOGERHEIDE - Voor muziek-, sport-, cultuur- en andere verenigingen in de gemeente Woensdrecht is ook in 2023 weer een bedrag van circa 100.000 euro aan waarderingssubsidies beschikbaar.

24 maart