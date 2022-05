Man (26) uit Zevenbergen opgepakt voor dumpen synthetisch drugsafval in Ossendrecht

Foodstoet in Bergen op Zoom: een feest met een gouden randje

BERGEN OP ZOOM - ,,De zon schijnt, het is druk, er is muziek, lekker eten, drankjes. Wat wil je nog meer?” Jeroen van Wijk, medeorganisator, is dik tevreden over deze onverwachte editie van de Foodstoet. Je kon er dit weekend over de koppen lopen.

24 mei