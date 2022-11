Man (24) gewond bij steekpartij in Bergen op Zoom, 53-jarige man aangehouden

Waar, wanneer en hoe laat komt Sinter­klaas aan in Bergen op Zoom en omgeving?

BERGEN OP ZOOM - Hij komt, hij komt! Sinterklaas meert vandaag weer aan in Nederland. Met de boot, wandelend of te paard (en wagen) gaan Sint en zijn Pieten langs bij de kinderen in de kernen. Waar en hoe laat is hij bij jou in de buurt?

12 november