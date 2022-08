Magnifiek decor voor Les Misérables op het Ravelijn: ‘Prachtige historische plek pakt je straks meteen’

Column Bijbel maakt plaats voor bidbook nu kerk in Huijbergen sluit

Bij de noodgedwongen sluiting van de kerk in Huijbergen, waar zondag de laatste dienst plaatsvindt, dacht ik even terug aan de tijd dat ik als jochie zelf nog in de bankjes zat in Putte (25 september dicht) of Ossendrecht.

