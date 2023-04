Luchtmachtpiloot breekt lesvlucht af na waarschuwing in cockpit, landt op vliegbasis Woensdrecht

indebuurt.nl Jammer: het Li­ga-meis­je in de Antwerpse­straat komt voorlopig niet terug

Begin vorige eeuw was ze niet te missen op de hoek van de Antwerpsestraat in Bergen op Zoom: het Liga-meisje. Na tientallen jaren verdween ze onder een dikke laag verf. Tom van Eekelen zette zich in om de schildering in ere te herstellen, maar helaas lijkt dat bij deze beeltenis voorlopig niet te gebeuren.