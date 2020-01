Lichaam van vermiste Max Meijer uit water gehaald in Antwerpen

Meijer verdween op zondagochtend 8 december na een avondje stappen in Antwerpen. Rond zes uur in de ochtend werd hij nog gespot in pitazaak Kababu in het Schipperskwartier en later werd hij nog in beeld gebracht aan de Waagnatie, vlakbij de Schelde. Mogelijk kwam hij toen in de rivier terecht, waarop de Royerssluis aansluit.



Het parket van Antwerpen meldt over te gaan tot een autopsie op het lichaam. Het onderzoek naar de omstandigheden waaronder Meijer verdween loopt verder.



Vorige week meldde de Antwerpse politie dat ze stopte met de zoektocht naar de 23-jarige. ,,Al onze opties zijn uitgeput. We hebben alle fysieke onderzoeken gedaan die mogelijk waren. We kunnen niks meer doen”, liet woordvoerder Sven Lommaert van de Antwerpse politie toen weten.