Leuk: dit kun je doen tijdens de Nationale Archeologiedagen in Bergen op Zoom

Nagenieten: zo zag een swingend Bergen op Zoom eruit tijdens JazzBoz

Je kon er het eerste weekend van juni niet omheen in Bergen op Zoom: jazzmuziek! In de binnenstad lieten tientallen bandjes en artiesten van zich horen. De zon scheen, de sfeer was top, kortom: een geslaagd, gezellig en swingend JazzBoZ weekend.