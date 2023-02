Lepelstraat: klein dorp, grootste optocht sinds jaren

indebuurt.nl Dit betaalde je vorig jaar gemiddeld voor een woning in Bergen op Zoom

De huizenprijzen waren nog nooit zo hoog als vorig jaar. Ook in Bergen op Zoom konden we dat merken, want de gemiddelde huizenprijzen lagen in 2022 hoger dan een jaar eerder. Ondanks de prijsstijging waren de woningprijzen in Bergen op Zoom niet de hoogste van Nederland.