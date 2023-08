Leny en Leo figureren erop los: ‘De ene week Flikken Maastricht, de andere dansend naast Wilfred Genee’

Lunch met onze verslaggever Voor Riet is de zomer een stille tijd: ‘Het koor ligt stil, er is geen zwemmen en mijn hulp is met vakantie’

HALSTEREN - Riet Brusselaars (57) houdt wel van een uitje, zeker in de zomer. Maar als je blind en slecht ter been bent, is de spontaniteit in het leven ver te zoeken. ,,Ik tel mijn zegeningen, maar juli en augustus zijn moeilijk voor mij.”