Leerlingen ’t Rijks hebben weinig vertrouwen in de toekomst van Bergen op Zoom: ‘Straks zoveel weg, geen reden om hier te blijven’

Realisme scoort bij de jeugd. Met name Cuman geeft diverse keren aan dat praten over thema’s waar de gemeente niks over te vertellen heeft, niet zinvol is. ,,We moeten alleen beloftes doen over de dingen waar we over gaan en over de rest moeten we onze mond houden.’’ Ook het spanningsveld tussen reguleren en vrij ondernemen fascineert de jeugd. Zoals Storm, die liberalen als VVD’er Jim Bernaards als omschrijft als ‘marktwerkingsmusketiers’. ,,Die panden in het centrum zijn particulier eigendom’’, zet hij de zaak op losse schroeven. ,,Het heeft helemaal geen zin om te discussiëren over wat daarmeer zou moeten gebeuren. Dat bepalen de eigenaren zelf.’’