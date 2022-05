Langer wachten op je biefstuk en een duurder drankje: corona heeft nog steeds veel impact op de horeca

Boswachterscolumn Geen padden en kikkers te bespeuren, wel mountainbi­kers

De lucht kleurt langzaam oranjerood en als een gigantische gloeiende bal zakt de zon in het Markiezaat. Een groepje late lepelaars zoeft in glijvlucht naar de broedkolonie en aan de bosranden verschijnen rustig grazende groepjes reeën. We verzamelen een half uur na zonsondergang.

