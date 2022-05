Kyra (15) is de nieuwe Miss Kleine Tour in Steenbergen: ‘Echt heel blij’

Grensarbei­der kan thuiswer­ken vergeten: ‘Dit is pure discrimina­tie’

OSSENDRECHT - Voor duizenden grensarbeiders is thuiswerken binnenkort taboe. Tenzij ze er een hoop rompslomp of zelfs financieel verlies voor over hebben. ,,Pure discriminatie. Maar niemand die van ons wakker ligt.”

15 mei