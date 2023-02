Krabbegat verwelkomt Blauwe Schuit met prins Wannes III

indebuurt.nl Love is in the air: zo romantisch is Bergen op Zoom volgens 'onderzoek'

Denk je aan Bergen op Zoom, denk je vaak aan monumenten, Vastenavend en bourgondisch genieten. Maar hoe romantisch is onze stad eigenlijk? Een trouwwebsite deed onderzoek, en onze stad scoorde best hoog in de provincie Noord-Brabant…