KPJ Steenbergen toert met 55 brullende tractoren door West-Brabant: ‘Ieder jaar een nieuwe route’

Bergenaar verzamelt xtc-pil­len ‘om aan kleinkinde­ren te laten zien’: ‘Kijk, dit gebruikten ze in opa’s tijd’

BERGEN OP ZOOM - In het huis van een 32-jarige inwoner van Bergen op Zoom worden xtc-pillen aangetroffen. Netjes gesorteerd op kleur en opdrukken. Niet voor eigen gebruik, garandeert de verdachte: ,,Het leek me leuk om ze later aan mijn kleinkinderen te laten zien, zo van: kijk, dit gebruikten ze in opa’s tijd.”