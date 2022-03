Koningsdag verhuist van binnenstad naar Wilhelminaveld in Bergen op Zoom: ‘Meer ruimte minder gedoe’

De vergunning hebben ze inmiddels op zak. Nu nog een kwestie van de laatste puntjes op de i en het evenement is op papier zo goed als rond. Organisator Natasja van den Berg heeft er zin in, in de nieuwe stek. ,,Natuurlijk is de binnenstad een geweldig decor voor Koningsdag. Maar logistiek is het niet altijd even handig. Daarom hebben we gekozen voor een plek net buiten de stadsring, het Wilhelminaveld. Daar is volop ruimte.”