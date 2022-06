Kolonel Ellen Meeuwsen verlaat vliegbasis Woensdrecht: 'Jonge vrouwen durven nu hun ambitie uit te spreken’

Ripdeal wietkweke­rij met dodelijke afloop: ‘Verdachten konden fors geweld verwachten’

OSSENDRECHT/DEN BOSCH - Een ripdeal in Ossendrecht loopt behoorlijk uit de hand. Met zelfs één dode tot gevolg. Dat moet fors bestraft worden, vindt het openbaar ministerie. Tegen vijf betrokkenen is in hoger beroep acht jaar celstraf geëist.

23 juni