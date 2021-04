Koeien springen van blijdschap de wei in: ‘Een bucketlist dingetje’

,,Veel klanten vragen ernaar als ze langs komen in onze winkel. Ieder jaar trekt het weer mensen, omdat ze het leuk vinden om de koeien blij rond te zijn lopen,” vertelt Stijn Huijsmans, die werkzaam is bij de kaasboerderij van zijn ouders. ,,Vanaf nu tot september gaan ze naar buiten. Het is ook gewoon heel gezond voor de koeien. Over een week of zes hebben we dan ook graskaas. Het verse gras dat de koeien eten zorgt dan voor zachte kaas,” aldus Huijsmans.