Kille realiteit: Oekraïeners wonen niet in Bergen, ze worden opgevangen

Man vier maanden de cel in na inrijden op agent in burger, opzet niet bewezen

HOOGERHEIDE/BREDA - Een 26-jarige man uit Hoogerheide moet vier maanden de cel in omdat hij bij een drugsactie van de politie er in zijn auto met hoge snelheid vandoor was gegaan nadat hij een agent in burger had aangereden. Tegen de man was tien maanden cel geëist.

19 september