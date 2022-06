Kijkje bij verpleeghuis in aanbouw: ‘Technologie geeft dementerenden straks meer vrijheid en levensgenot’

Jubileumjaar Steenbergen Ad (75) werd zeven keer Nederlands kampioen: ‘Nu zou je ervan kunnen leven, toen klooide je maar wat aan’

In beweging blijven. Dat is het geheim van de 75-jarige, in de Oostdam geboren Ad de Jong. Hij ziet er nog altijd topfit uit. Ad werd vanaf 1967 maar liefst 7x Nederlands kampioen in drie disciplines van de atletiek, waaronder 3x op het koningsnummer: de 100 meter sprint. ,,In 10 seconden geef je alles.”

15 juni