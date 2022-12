Kerst-inn met een gouden randje

Ruimte voor een praatje en een kop koffie in de 'warme kamer': 'Wij moeten op de kleintjes letten’

Nu het buiten koud is en een torenhoge energierekening vaak als een zwaard van Damocles boven het hoofd hangt, zoeken mensen elkaars warmte op. Zoals in de huiskamer van Bij Bosshardt in Bergen op Zoom. ,,In het weekend mis ik het.”

28 december