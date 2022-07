Kermis van start in Steenbergen, kaartjes iets duurder

Toch is de kermis in Steenbergen ook iets duurder dan anders. Kostte een los kaartje voor de botsauto’s voorheen 2,50 euro, nu is dat 3 euro. ,,Voor ons zijn de kosten voor bijvoorbeeld diesel en elektriciteit ook gestegen”, zegt Dennis Bolman van de botsauto's. Hij staat al 30 jaar op de kermis in Steenbergen. ,,Ik moet mijn duurdere boodschappen ook kunnen betalen.”



Annika Willemse uit Dinteloord staat met haar zoon bij de minicars. Zoonlief kiest de politiewagen. Dat alles wat duurder is geworden, was haar niet opgevallen. Maar erg vindt ze het ook niet. ,,Voor een middag is dat prima. Ik pin gewoon een bedrag, op is op.”