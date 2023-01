Kerkzaal na brand in de steigers om dikke roetlaag te verwijderen: ‘Schoonmaak en herstel kost maanden’

Voedsel­bank op Tholen vraagt extra steun: meer klanten en minder aanbod

De gemeente Tholen moet kijken of er een afhaalpunt voor de Voedselbank kan komen in Tholen-Stad. Dat vindt de raadsfractie van PvdA/GL, naar aanleiding van een bezorgde brief van voedselbankorganisatie Goed Ontmoet.

